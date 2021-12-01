طريقة استخراج تصاريح العمرة والصلاة في الحرم والمسجد النبوي إلكترونيا

بدأت المملكة السعودية اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الأربعاء، السماح للمصريين بالقدوم المباشر إلى المملكة، إذ اشترطت وزارة الحج والعمرة والسعودية ضرورة استكمال المسافرين لأداء العمرة من خارج المملكة، جرعات اللقاح المعتمد بالمملكة أو منظمة الصحة العالمية، وذلك للسماح لهم بدخول المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

وكانت السلطات السعودية قد اشترطت أخذ التصاريح اللازمة من خلال استخدام تطبيق «اعتمرنا» و«توكلنا» لأخذ مواعيد الصلاة أو لأداء مناسك العمرة، لذا تستعرض «الوطن» طريقة استخراج التصاريح إلكترونيًا على النحو التالي:

استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا»

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات تطبيق «اعتمرنا»، تحميله من هواتف الأندرويد أو الآيفون.

- تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة، يجب التسجيل في تطبيق توكلنا، وخلو المعتمر من فيروس كورونا.

- الحصول على التصريح.

- الوصول لأحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين بمكة المكرمة.

- إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز «يجب التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح».

- ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

- ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين «مواقف السيارات».

- التوجه للحرم المكي.

- بعد انتهاء النسك، العودة لمركز تجمع أو نقل المعتمرين.

ويمكن للمعتمرين المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة، مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة في المسجد الحرام، حسب الأوقات المتاحة على التطبيق، فضلًا عن أنّه بإمكان المتواجدين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة بالمسجد الحرام، حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق «توكلنا»

كما يمكن تحميل تطبيق توكلنا لمستخدمي هواتف الأندرويد أو الآيفون.

وإذا كان لديك حساب «أبشر»، قم تسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوبة، بعد ذلك سيصلك رمز التحقق على جوالك المسجّل في أبشر لتفعيل الحساب، قم بتحديد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق وأجب عن الأسئلة الصحية، بعد ذلك حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليون).

أما إذا لم تكن مُسجلًا في نظام أبشر، فإن تسجيلك في تطبيق توكلنا يتطلب تزكيتك من خلال أحد المسجلين في «أبشر» عبر خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا المدرجة ضمن خدمات المنصة، ويمكن الوصول إليها عبر الطريقة التالية:

- الدخول إلى الحساب المسجل في أبشر.

- اختيار الأفراد.

- الدخول على «خدماتي» ثم الضغط على خدمات واختيار الخدمات العامة.

- اختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

- قم بإدخال البيانات المتمثلة في: «رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال».

- بعد اكتمال التعريف ستصلك رسالة على هاتفك بإمكانية تسجيلك في تطبيق توكلنا.

- يصل المعرّف رمز تحقق على جواله لكي يستطيع المعِّرف إكمال عملية التعريف.

ويحتوي التطبيق على خدمة عرض تصاريح العمرة، وهي خاصية تتيح الارتباط مع تطبيق اعتمرنا لعرض ‏تصاريح المعتمرين في تطبيق توكلنا، وإلغاء التصريح تلقائيًا في حال تغيّر حالة المعتمر الصحية لضمان أداء مناسك العمرة بكل طمأنينة وأمان.

كما يحتوي على خدمة تصريح الحج، الذي يصدر عن وزارة الحج والعمرة، وهي الجهة المخولة إصدار التصاريح، بعد صدور التصريح سيظهر لمستخدم تطبيق توكلنا في الصفحة الرئيسية، ويمكن للحاج استعراض البيانات الخاصة بتصريحه وتفاصيله من خلال قائمة التصاريح.

ومن خلال خدمة تصاريح اعتمرنا، يمكن للمستخدم استعراض جميع تصاريح اعتمرنا مثل تصاريح الصلاة في الحرم المكي والنبوي وتصاريح الطواف وتصاريح الصلاة في الروضة الشريفة وتصاريح زيارة قبر رسول الله صلَّ الله عليه وسلم.