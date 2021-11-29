أسعار برامج العمرة المتوقعة خلال شهر ديسمبر 2021.. تبدأ من 18 ألف جنيه

يبحث كثيرون عن أسعار برامج العمرة، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عودة رحلات العمرة للمصريين بداية من السبت المقبل، وبحسب عدد من شركات فإن أسعار الرحلات الاقتصادية تبدأ من 18 ألف جنيه، ويمكن أن تصل لنحو 48 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، نرصد أسعار برامج العمرة المتوقعة بعد إعلان المملكة العربية السعودية عودة رحلات العمرة من مصر، بالإضافة إلى التطعيمات المعتمدة، في التقرير التالي.

أسعار برامج العمرة 2021 بعد فتح السفر للمملكة

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بداية من الأربعاء المقبل، سيتم السماح للمصريين الحصول على تأشيرة وطلبات حجز العمرة، وذلك للمواطنين الحاصلين على اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا.

وأضاف أنه حتى الآن، لم يتم تحديد بشكل فعلي أسعار برامج العمرة بشكل نهائي، لكن في انتظار وضع ضوابط السفر، وتحديد أسعار تذاكر الطيران، حتى يتم وضع أسعار مناسبة للبرامج، متوقعًا أن تكون مرتفعة قليلا هذا العام، بنسبة حوالي 30%، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تجعل الفوج يحمل 50% من قدرته الاستيعابية في وسائل المواصلات أو التسكين وغيرها.

زيادة في أسعار برامج العمرة تصل إلى 30%

وأضاف ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك زيادة في أسعار برامج العمرة تتراوح ما بين 25 إلى 30%، بسبب الإجراءات الاحترازية التي ستتحملها شركات السياحة، مثل مسحة البي سي آر الخاصة بكورونا، وفترة العزل للبعض، والفحص الطبي في أراضي المملكة، والتسكين بالفنادق والكشف الطبي على المسافرين.

وتابع: «من المتوقع أن يبدأ سعر برامج العمرة الاقتصادية وتتراوح مدتها ما بين 10 إلى 15 يوما، بداية من 18 ألف جنيه، وحتى 23 ألف جنيه، أما برامج العمرة الـ 4 نجوم، فيتوقع أن يتراوح سعر ها ما بين 26 إلى 30 ألف جنيه، فيما سيتخطى سعر برامج العمرة الـ5 نجوم نحو 40 ألف جنيه».

اللقاحات المعتمدة في السعودية

وبحسب «سلطان»، فأن اللقاحات المعتمدة لأداء مناسك العمرة بشكل مباشر، هي أكسفورد استرازينيكا، وموديرنا، وفاييزر بيونتك، أما الحاصلين على لقاحات مثل سينوفارم وسينوفاك فسيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام في أحد الفنادق، وبعد 48 ساعة من الحجر سيتم تقديم شهادة فحص مخبري «pcr»، سلبية، يتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.