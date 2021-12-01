ياسر في دعوى نشوز زوجته: «منعت الأولاد يكلموا أمي»

لجأ ياسر إلى محكمة الأسرة بإمبابة، وذلك بعد فشله في حل المشكلات التي تفتعلها زوجته مع عائلته، مدعية عدم حبهم لها وتفضيل زوجات إخوته عليها، حتى طلبت منه مؤخرا، مقاطعة أهله نهائياً، ومنعت أطفالهما من الحديث مع جدتهم، وعندما رفض الوضع طلبت الطلاق وابتزته بأبنائهما كونها حاضنة، فأقام دعوى نشوز ضدها.

أسلوب سيئ مع العائلة

وقال ياسر لقاضي محكمة الأسرة، إنه كان يعتقد أنه عندما يتزوج من فتاة اختارتها العائلة يعيش معها حياة هادئة، لكنه عاش حياة مليئة بالمشاكل من وقت الخطبة، فكانت زوجته لا ترغب في التعامل مع عائلته، واعتقد في البداية أنها لم تتفق معهم، لكنه بدأ يلاحظ أسلوبها المتعجرف مع إخوته وزوجاتهم، وطلب منها التعامل معهم بأسلوب أفضل لكنها اتهمتهم بأنهم لا يرغبون في العمل معها.

الزوج يفشل في تقويمها

وأضاف الزوج، أنه منذ بداية الزواج حاول تقويمها وتعديل تصرفاتها، لكنها كانت تعند معه، وتفتعل شجارات فارغة تنهيها بالبكاء الهستيري، وكانت تستفز والدته بالكلمات، وبعد عدة أشهر علموا بحملها وكانوا سعداء، مشيرا إلى أن والدته وإخوته كانوا يأتون لزيارتهما والاطمئنان عليها، لكنها كانت ترفض الخروج من غرفتها، مدعية المرض، ما جعله أكثر عصبية تجاهها.

منع الأطفال من التعامل مع جدتهم

وتابع الزوج: «اتحملت 4 سنين وعديت كتير، لكن إنها تأمرني أني أقطع علاقتي بأهلي نهائياً، وتخلي الولاد ميتكلموش مع أهلي بحجة إنهم مش بيحبوها، وبيحبوا إخواتي أكتر، ولما اعترضت هددتني بأنها هتتطلق وتاخد الولاد لأنهم في حضانتها، فحاولت أصلح الأمر وأخليها تحسن من أسلوبها فافتعلت خناقة وسابت البيت وطلبت الطلاق، ولما طلبت منها ترجع علشان الولاد رفضت».

وأنهى ياسر دعواه، بأنه فشل في إقناعها بكافة الحلول الودية بأن تحسن من أسلوبها وأن تعامل أهله بطريقة أفضل، لكنها رفضت وتعندت معه، لذلك قرر اللجوء لمحكمة الأسرة ليقيم دعوى نشوز ضدها، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.