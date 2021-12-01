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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:19 ص | الأربعاء 01 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بأنه يستطيع الموازنة بين جميع أمور حياته، سواء كانت شخصية أو مهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالحماس والحيوية، اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

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