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طالبة بـ«آداب أسيوط» تعتدي على أستاذها بـ«كتر».. والعميد يحيلها للتحقيق

كتب:

رجب آدم
08:44 م | الأربعاء 01 ديسمبر 2021
جامعة اسيوط

جامعة اسيوط

حاولت فتاة بالفرقة الثالثة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة أسيوط، الاعتداء على عضو هيئة تدريس بسلاح أبيض «كتر»، ما فوجئ بتلك الفعلة الشنعاء منها، ليدافع عن نفسه بدفعها لتسقط أرضا.

رجال الأمن تدخلوا لإنقاذ الموقف

وقال الدكتور مجدي عبدالجواد علوان، عميد آداب أسيوط في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن رجال أمن الكلية أسرعوا لإنقاذ الموقف، وجرى التحفظ على الطالبة بمعرفة أمن بالكلية، تمهيدًا للتحقيق معها في تلك الواقعة، فضلاً عن قيام عضو هيئة التدريس المعتدي عليه بعمل مذكرة بالواقعة.

أمن الكلية يتحفظ على الفتاة

وأضاف عميد كلية الآداب إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الكلية، فضلا عن إرسال مذكرة بالواقعة إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب شلقامي، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

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