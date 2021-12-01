جافي: اكتناز الدول الغنية للقاحات يزيد احتمالية ظهور متحورات كورونا

في تأكيد جديد على أهمية توزيع اللقاحات المضادة لكورونا على المستوى الدولي بشكل عادل، دعا سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، الدول الغنية لتعزيز منح اللقاحات إلى العالم النامي لمواجهة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، محذرا من أن اكتناز اللقاحات يزيد احتمالية ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم الأربعاء، إن اكتناز اللقاحات يزيد من احتمالية ظهور المتغيرات، وتساءل عن سبب تكثيف الدول الغنية لبرامجها المعززة استجابة لمتحور «أوميكرون» بدلًا من إعطاء الأولوية لتحصين أكبر عدد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لا يزالون ينتظرون الجرعة الأولى، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

بيركلي: ربط المتحور الجديد بزيادة إصابات كورونا في جنوب إفريقيا

وفي تأكيد على أهمية الاستمرار في تلقي التطعيمات المضادة لكورونا، أضاف سيث بيركلي: «الأكثر أهمية الآن ضرورة إدراك حقيقة أننا ما زلنا بحاجة إلى التطعيم، موضحًا أنه في جنوب أفريقيا تم ربط المتحور الجديد بالزيادة الكبيرة في إصابات كورونا، حيث تلقى أقل من ثلث السكان حتى الآن جرعة واحدة من اللقاحات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية التي أكدت تطعيم 5% فقط بالدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بشكل كامل بحلول منتصف نوفمبر الماضي».

وأوضح الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين أنه بالولايات المتحدة وبريطانيا، تحركت السلطات لتقديم جرعات معززة لجميع البالغين؛ نتيجة لظهور متحور «أوميكرون»، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، لافتًا إلى أن جميع العلماء ومسؤولي الصحة حول العالم أكدوا مرارا أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات يزيد من احتمالية ظهور متغيرات جديدة معقدة.

حاجة لحماية السكان المعرضين للخطر في كل مكان حول العالم

وفي سياق متصل، قالت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إنه تم تحذير لعدة أشهر من أن التوزيع غير العادل للقاحات سيزيد من فرص حدوث طفرات ومتغيرات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: «إذا استخدمنا اللقاحات التي تم إنتاجها حتى الآن بطريقة منطقية وعادلة، فلن نشهد ارتفاعا آخر في معدلات الوفيات بعد مرور عامين على انتشار الوباء.. فنحن بحاجة إلى حماية السكان المعرضين للخطر في كل مكان حول العالم بشكل عاجل».