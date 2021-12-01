محافظ البحيرة: مليون جنيه لتوفير الأجهزة التعويضة لحالات الانتظار

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمناسبة اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم بقاعة مجمع دمنهور الثقافي.

بدأت فعاليات الحفل بالقرآن الكريم، ثم فقرات غنائية مترجمة بلغة الإشارة، وفقرات الحفل رقص تعبيري على أغنية أنا من البحيرة لطلاب مدرسة ناصر للتربية الفكرية، وهم ضمن أعضاء فريق مراكز الإبداع والفنون بالشباب والرياضة الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الحلم المصري.

وقرر محافظ البحيرة، تقديم دعم إضافي بقيمة مليون جنيه لتوفير كل الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية اللازمة، بواقع 500 ألف جنيه من المحافظة، و500 ألف جنيه أخرى من الجمعيات.

إشادة بأبطال ذوي الهمم

كما أشاد محافظ البحيرة، بفوز العديد منهم فى مختلف أنواع الرياضة والألعاب والمسابقات الفنية والثقافية، ومنهم البطل مصطفى رميح الحاصل على المركز الثالث في بطولة العالم للمكفوفين لرفع الأثقال، ابن مدرسه الأمل بدمنهور، الذى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

افتتاح معرض تشكيلي

وعلى هامش الإحتفالية أفتتح اللواء المحافظ معرض للفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والخزف والنسيج والتريكو والحرف اليدوية ومنتجات مراكز تنميه القدرات والفنون وذوي القدرات الخاصة بمراكز الشباب ومدارس التربية الفكرية والتربية الخاصة.

توزيع مساعدات

كما وزع اللواء المحافظ، عدد من المساعدات على مستحقيها ومنها 27 كرسي متحرك و15 كرسي كهربائي و11 طرف صناعي و14 سماعة أذن و2 دراجة بخارية ومبلغ مالي مقدم من جمعية عطاء لأحد المواطنين لشراء 2 طرف صناعي.