وزير التعليم يلتقي نظيرته الفنلندية لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظيرته الفنلندية، لي أندرسون، اليوم الأربعاء، لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعليم والتعليم الفني، وذلك في اليوم الثالث من رحلته لفنلندا.

حضر التوقيع Petri Lempinen، المدير العام لإدارة التعليم الثانوي العام والتعليم والتدريب المهني بفنلندا، وJaana Palojärvi، مديرة العلاقات الدولية، وSatu Paasilehto، مستشار أول الشؤون القانونية، ومنسق العلاقات العامة، Heini Ihalainen وJulia Hallberg أمين العلاقات الدولية.

تبادل وجهات النظر حول إصلاح التعليم

تبادل الوزراء وجهات النظر حول الإصلاحات التي يشهدها قطاعي التعليم في مصر وفنلندا، حيث قام الوزير بإطلاع نظيرته الفنلندية على آخر التطورات الخاصة بتطوير المناهج، وعمليتي التأهيل المدرسي والتقييم، فضلًا عن خطوات تطوير نظام التعليم الفني في مصر، وبدورها استعرضت الوزيرة الفنلندية الإصلاحات التي أدخلها الجانب الفنلندي حديثًا على نظام التعليم والتي تتضمن رفع سن التعليم.

إشادة بمنظومة التعليم في مصر

وأعربت الوزيرة الفنلندية عن أعجابها الشديد بالإجراءات والنجاحات التي استطاعت مصر تحقيقها حتى حينه في إصلاح منظومة التعليم في مصر، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات قد تم الإشادة بها عالميًا وأن فنلندا تتابع عن قرب برنامج الإصلاح، وترى أنه برنامج مهم وناجح، كما أنه يتواءم مع مبادئ التعليم الفنلندية.

وأثنى طارق شوقي وزير التعليم، على نموذج التعليم الفنلندي الذي يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقلالية، فضلًا عن توفير فرص التعليم لكل فرد في المجالات التي تتناسب مع قدراته واهتماماته، كما وجه الدعوة للوزيرة الفنلندية وعدد من مسئولي التعليم الفنلنديين، لزيارة القاهرة في إطار بلورة أفكار ومقترحات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته الحالية.