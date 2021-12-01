خطوات التقدم لـ وظائف القوى العاملة ديسمبر 2021: رواتب تصل لـ10 آلاف

أشارت وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الرسمي، إلى أنّها تمكنت من توفير نحو 6094 جديدة خلال شهر ديسمبر 2021 للذكور والإناث منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 100 شركة ومصنع قطاع خاص فى 19 محافظة.

وتستعرض «الوطن» خطوات التقديم في وظائف وزارة القوى العاملة ديسمبر 2021 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي:

وظائف وزارة القوى العاملة ديسمبر 2021

يمكن للراغبين في التقدم لوظائف وزارة القوى العاملة ديسمبر 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واتباع الخطوات التالية:

1. على الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنــــــــــا.

2. قم بالضغط على خانة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

3. اضغط على خانة تسجيل الدخول لأول مرة.

4. قم باستيفاء البيانات المطلوبة والمتمثلة في الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم ادخل كلمة السر وأعد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

5. سجِّل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، سواء متوسط أو عالٍ أو دون مؤهل.

6. تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

7. تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

8. الضغط على حفظ ومتابعة.

التقديم من خلال برنامج طالبي العمل

ويتم التقديم من خلال النشرة القومية للتشغيل تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور، للتسجيل في الوظائف المعلنة خلال شهر ديسمبر 2021، وتبدأ بعدها الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن الوظائف متوفرة في 19 محافظة هم: «القاهرة، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة، والدقهلية».