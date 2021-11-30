للمطلقات.. شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

يبحث عدد كبير من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، عن تفاصيل شقق الإعلان الجديد، المنتظر طرحه من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قريبا داخل المدن الجديدة، حيث شهدت عبارة شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، كثيرا من عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وتعد «المطلقات» من ضمن الفئات الأكثر بحثا عن شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي.

شروط حصول المطلقات على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يحق للمطلقات الحصول على وحدة سكنية، ضمن الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، شرط توافر عدد من الشروط، والتى تتمثل فى:

1- تقديم صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية «شهادات ميلاد الأبناء القصر، رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مميكن»، وعدد أفراد الأسرة.

2- يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المدينة أو المحافظة المطروح بها الوحدات السكنية، أو من العاملين بها.

3- يجب أن يكون المتقدم للحجز لم يسبق له تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل، للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

4- تقديم صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

5- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».

وحال مخالفة أحد الشروط المنصوص عليها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لن يتمكن العميل المتقدم للحجز من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

شقق الإسكان الاجتماعي

جدير بالذكر، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أوضح أن يتم معاقبة كل من يخالف قانون الإسكان الاجتماعي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق.