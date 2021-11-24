شروط الحصول على شقق الإسكان في مشروع «عصفور الجنة»: الحجز في ديسمبر

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية من قِبل المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان، عن شروط ومواصفات الطرح الخاص بالجهاز المركزي للتعمير، والتابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمُتمثل في 118 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، وكاملة التشطيب والمرافق للبيع بنظام التخصيص.

شقق الإسكان

ويطرح الجهاز المركزي للتعمير، والتابع لوزارة الإسكان، 118 وحدة سكنية بتيسيرات كبيرة في السداد، ضمن نموذج عصفور الجنة بمساحات مختلفة تتراوح من 71 إلى 82 متر مربع، مع توافر أعداد محدودة بمساحات 137 متر مربع، جاهزة للتسليم الفوري مع حصة في الأرض ومستوى تشطيب ممتاز، مع إمكانيه التقسيط من 5 سنوات حتى 15 عامًا طبقًا لرغبة العميل، ويقع المشروع في القطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

ويتراوح سعر شقق الإسكان بمشروع عصفور الجنة بين 370 إلى 430 ألف جنيه، ووضع الجهاز شرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملًا لهذا الإعلان.

شروط تخصيص شقق الإسكان

- يتم سداد 10% كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

- يتم سداد دفعة تخصيص 10% خلال أسبوع من سداد جدية الحجز.

- يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد جدية الحجز.

- الـ50% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية لمدة «5 سنوات / 10 سنوات / 15 سنة» وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل بفائدة تعادل 7% سنويًا.

- يتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

موقع مشروع عصفور الجنة على الخريطة

القطعة رقم 75 بمنطقة جنوب الأحياء بمدينه السادس من أكتوبر:

وتطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير 300 جنيه، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، والمعاينة يوميًا عدا يوم الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم الحجز اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر 2021، على أن يكون التخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز.