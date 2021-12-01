الأرصاد تطمئن المواطنين: لا ظواهر جوية مقلقة يومي الخميس والجمعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء لم يبدأ حتى الآن، إذ يبدأ يوم 21 ديسمبر، ونحن حاليًا نعيش آخر فصل الخريف، والذي يتبقى فيه نحو 3 أسابيع فقط، والأيام الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، كانت أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 5 أو 6 درجات، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، ورياح شمالية شرقية، ورياح جنوبية غربية، ولكنه ارتفاع مؤقت، وانخفضت الحرارة بشكل سريع، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية يوم الاثنين الماضي، واليوم سجلت 23 وهذا يعني انخفاضا بلغ 10 درجات في وقت قليل.

لا أمطار ولا ظواهر جوية مقلقة

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، أن طقس يومي الخميس والجمعة (غدًا، وبعد غد) سيكون الجو مستقرًا تمامًا، ودرجات الحرارة في المعدل الطبيعي، وفي القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 22 درجة و23 درجة، وفي السواحل الشمالية تتراوح من 20 إلى 21 درجة، وتنخفض في جنوب البلاد، مشددة على أنه لا توجد أمطار خلال هذين اليومين ولكن الشبورة المائية ستتكون في الصباح الباكر، وربما تكون كثيفة على الطرق السريعة والزراعية، ولكن لا ظواهر جوية مقلقة يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع هطول أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية يوم الأحد ولكنها خفيفة إلى متوسطة لا يوجد قلق منها.

تأثر البلاد بمنخفض قادم من جنوب أوروبا

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الكتلة الهوائية التي تؤثر على البلاد حاليًا قادمة من جنوب أوروبا، وتعمل على انخفاض درجات الحرارة، وتستمر حتى الأسبوع المقبل، إذ تنخفض درجات الحرارة خاصة درجات الحرارة الصغرى، التي بدأت تنخفض بشكل كبير ويشعر المواطنون بالبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر، واليوم هطلت بعض الأمطار في بعض المناطق على السواحل الشمالية ومرسى مطروح، كما شهدت محافظة الإسكندرية ارتفاعًا في أمواج البحر المتوسط وصلت إلى 4.5 متر ما أدى إلى خروج بعض الأمواج على الشاطئ خاصة الأماكن المنخفضة على الشاطئ.