رئيس صدر طب قصر العيني: لا توجد أدوية تعمل على تنشيط فيروس كورونا

كشف الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفيات قصر العيني، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ما يجري تداوله على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وجود تأثير لعدد من الأدوية تعمل على تنشيط فيروس كورونا «كوفيد- 19»، داخل جسم الإنسان، وأنها تعمل على زيادة مضاعفات المرض حال الإصابة، مؤكدا أنه ما يجري تداوله عار تماما من الصحة، قائلا: «مفيش أي أدوية نهائيا تعمل على تنشيط فيروس كورونا داخل جسم الإنسان».

عقل: الأدوية التي تمنع لمرضى يعانون أمراض أخرى

وأكد رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأدوية التي يجري التحذير منها حال الإصابة بكورونا، تكون للأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى بخلاف كورونا، ويجري التشديد على ضرورة أن يكون الحصول عليها تحت إشراف الطبيب المختص، لافتا إلى أن الأدوية التي يجري التعامل معها في كورونا، تكون بهدف تقليل حدة أعراض المرض وليس الشفاء منه.

يجب الحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض

وأوضح عقل، أنه لم يجري رصد أي أعراض جديدة على المصابين بفيروس كورونا بين المواطنين، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، والاهتمام بضرورة سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعامل المركزية أو المعامل البحثية التابعة للجامعة، لم ترصد متحور أوميكرون حتى الآن، لافتا إلى المتحورات الموجودة حتى الآن هي المتاحة.