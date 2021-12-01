موعد الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. التسجيل بدأ اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، فتح باب التسجيل للحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح فيروس كورونا، على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، محددة الفئات المستحقة، وموعد التطعيم، وشروط وضوابط الحصول على الجرعة، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى.

موعد الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة، موعد الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، إذ من المقرر أن يصل المواطنون المسجلون في خانات الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة، على الموقع الرسمي للقاح كورونا، رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.

الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة المعززة للمناعة ضد فيروس كورونا، تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

وفي حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، يجب الاتصال بالخط الساخن (15335)، أو مراسلة تطبيق «واتس آب» على رقم (01555005500) المخصص لمنظومة اللقاحات.

الهدف من الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة أن الهدف من الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح فيروس كورونا هو تقوية الجهاز المناعي للجسم في مواجهة الفيروس وكل تحوراته، مناشدة المواطنين بالتسجيل على موقع الوزارة للحصول على اللقاح، للحد من من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الوصول إلى المستهدف من التطعيم.