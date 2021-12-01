نصائح «الصحة» للحوامل.. تطعيم ضد التيتانوس وتغذية سليمة لتقوية المناعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إرشادات يجب أن تتبعها السيدة خلال فترة الحمل، منها زيارة الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، والتي تعمل يوميا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا لتوقيع الكشف والمتابعة وصرف العلاج مجانًا.

تطعيم وتغذية سليمة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الانتظام في زيارة الوحدات الصحية التابعة للوزارة يساعد علي الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية، والتي من المحتمل أن تتعرض لها الأم، سواء كانت هذه المشاكل مؤقتة بسبب الحمل أو دائمة، موضحة أن تطعيم بتوكسيد التيتانوس يحمي الأم الحامل والجنين من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي الذي يؤدي إلى الوفاة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن التغذية السليمة في فترة الحمل من العوامل الأساسية لحماية الأم وجنينها من أي أمراض أو مضاعفات تحدث لها، كما أنها تفيدها في فترة الحمل وبعد الولادة، وتقوي المناعة للحامل والتي تفقد الكثير من المعادن الأساسية من الجسم خلال فترة الحمل، ومن ثم تساعد الأغذية الصحية على تعويضها.

ضرورة المتابعة مع الطبيب المسؤول

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن من أهم العوامل التي تحمي الأم وجنينها هو المتابعة بشكل دائم مع الطبيب المختص، خلال فترة الحمل كلها، وعلى الأقل أن تكون زيارة الطبيب المختص مرة كل شهر، وهذا يساعد على الوصول إلى ولادة سليمة وصحية للأم والجنين، موضحة أن الولادة في الوحدات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية وعلي أيدي متخصصين هي أضمن وسيلة للحفاظ علي حياة الأم والجنين معا.

واشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين تقدم خدماتها بالمجان، من خلال 3540 وحدة ومركزا طبيا في جميع محافظات مصر.