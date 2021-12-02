عقد مقابلات المرشحين لرؤساء ووكلاء لجان إدارة الامتحانات بالغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما ترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات، وبحضور وعضوية فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، أجرت اللجنة المقابلات لاختيار رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة للعام الدراسى 2021 / 2022 وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب وكيل الوزارة.

لجنة التعليم تناقش مع المرشحين اللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات

وناقشت اللجنة مع المرشحين اللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات الى جانب التعليمات التى بجب اتباعها لضبط سير الامتحانات.

ومن المتوقع ترشح 4 رؤساء، و4 وكلاء للجنة النظام والمراقبة، كما سيتم ترشيح 4 رؤساء، و4 وكلاء للجنة الإدارة وذلك لكل نوعيات التعليم الفني بقطاع الغربية، وفقا للتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن.

وكيل تعليم الغربية: توفير كل الاجراءات والدعم لإتمام الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التعليم أن امتحانات الدبلوم الفنية هى مهمة قومية، لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، فكلاهما يجب الإعداد الجيد لهما، وتوفير كافة الاجراءات والدعم لإتمام الامتحانات بأمان وطمأنينة ونجاح خلال الفترة المقبلة .