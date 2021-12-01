سيد منير يكشف لـ«الوطن» تفاصيل دوره في مسلسل «المماليك»

أعرب الفنان الشاب سيد منير، عن سعادته البالغة، بردود فعل الجمهور، بشأن تعاقده على مسلسل «المماليك»، المقرر عرضه مطلع يناير المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال 60 حلقة.

سيد منير يعبر عن سعادته بالمشاركة في «المماليك»

وقال الفنان الشاب سيد منير في تصريحات لـ«الوطن»، استمتعت بالعمل في هذا المسلسل بجميع مراحله، بداية من قراءة السيناريو، والتحضير للشخصية، وتصوير المشاهد.

وأضاف سيد منير: «المخرج هو سبب ظهوري هكذا، لأنه مخرج شاطر ومحترم وعنده واعية كبير لما يفعله، جعلني أشعر بأني الشخصية هي أنا وكان دايما يقف بجانبي طوال أحداث المسلسل قائلا:« داعم ليا طول فترة التصوير ومعحب بشخصيتي وأدائي».

سيد منير يكشف تفاصيل شخصيته في «المماليك»

واختتم أنه يقدم دور راجل بلطحي يسرق وينهب ويقوم بكل الأعمال الإجرامية، ويتمنى أن يعجب الجمهور والنقاد.

ينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي ويظهر بيومي فؤاد رجل أعمال وتتوالي الأحداث في إطار درامي تشويقي، ويذكر أن مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منصلة ينتاولها المسلسل في سيق درامي مشوق.

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل المماليك بطولة كل من رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، اخراج حازم فودة.

أعمال سيد منير

يذكر أن سيد منير خريج المعهد الفنون المسرح شارك في عدة أعمال منها: «كباريه»، و«الفرح»، و«المهرجان»، و«تتح»، وفيلم «حياتي مبهدلة» و«هاتولي راجل».