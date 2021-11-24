المتحدث باسم منتدى شباب العالم: أعداد الحضور ستكون قليلة بسبب كورونا

قالت الدكتورة سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إنه في أحد مؤتمرات الشباب في محافظة الإسماعيلية في عام 2017 كان هناك تقديم للشباب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلبوا منه أن يتم استضافة شباب العالم من أجل رؤية إنجازات الدولة، لافتة إلى أن كل المكتوب كان من رأسها ولم يملِ عليها أي كلام، مبينة أن الرئيس السيسي وافق على فكرة إنشاء منتدى شباب العالم وأعلنوا عن الفكرة في 2017.

حب العمل السياسي

وأضافت «بدر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الأربعاء ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها تعمل في هندسة البترول ولكنها تحب العمل في المجال السياسي، مبينة أن الدولة طلبت من الشباب أن يدعوا شباب العالم لكي يروا إنجازات مصر بعد هذه الفكرة الرائعة.

الحديث عن فيروس كورونا

وأوضحت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، أن محور الحديث في منتدى شباب العالم في يناير 2022 سيكون عن الطاقة والعالم بعد فيروس كورونا، مؤكدة أن كل تصميم الجلسات والأفكار هي من رؤية الشباب بالكامل.

محاور منتدى شباب العالم

وأكدت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، أن أحد المحاور ستركز على التعليم عن بعد والعمل عن بُعد بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، بجانب عرض النماذج الناجحة لمواجهة فيروس كورونا.

دعوات مختلفة

وأشارت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إلى أن أول عام في منتدى شباب العالم كان يتم دعوة الشباب من مختلف دول العالم ولكن حاليا يتقدم كثير من الشباب من أجل حضور هذا المنتدى، مبينة أنه يتم توجيه دعوات لرؤساء دول ومنظمات عالمية وإقليمية، موضحة أن الأعداد هذا العام ستكون قليلة عن الأعوام الماضية بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، داعية الأشخاص للتقدم للحضور إلى منتدى شباب العالم.