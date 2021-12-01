مواعيد حظر التجول في لبنان.. تستثني الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح

في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوراته الجديدة، أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بلبنان بفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية لتصبح مواعيد حظر التجول في لبنان من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم 17 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل.

جرعة واحدة تستثني صاحبها من مواعيد حظر التجول في لبنان

واستثنت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، من مواعيد حظر التجول في لبنان، الأشخاص الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملي نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان عن تاريخ ومواعيد حظر التجول في لبنان، ضمن مقررات اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات كورونا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء التربية والتعليم العالي والعدل والمالية والاتصالات والسياحة والداخلية والبلديات والصحة والعمل والأشغال العامة والنقل والمدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين.

قطاعات يجب أن يكون العاملون بها ملقحون بجرعتين

وفي السياق نفسه، أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بأن يفرض على العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والنقل العام والقطاع العام والبلديات واتحاداتها والقطاع العسكري والأجهزة الأمنية أن يكونوا من الملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة لفحص pcr مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة، داعية كافة الجهات المعنية بالتشدد في تطبيق تلك الإجراءات.

وقررت اللجنة كذلك، في اجتماعها اليوم، منع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الحصول مسبقا على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.