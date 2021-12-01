عمر كمال بعد اتهامه بإهانة مصر: بلدنا أشرف من الشرف «كنت بهزر»

علق عمر كمال على قرار وقفه من نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة لمصر وتحويله للتحقيق، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «أنا النهاردة فوجئت زي كل الناس من كل الصحف والمواقع كاتبين إن أنا تمت إحالتي للتحقيق من نقابة الموسيقيين ولاقيت أسباب كتير جدا منها إني أسأت لمصر وأهنت مصر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، طيب أنا أهنت مصر في إيه؟.. بسأل نفسي قالوا عمر كمال عندما سئل إن أنا قولت وأنا بهرج مع الجمهور السعودي قولت تمور وحليب إن دي تليق على الأرض المقدسة فخدوها إسقاط».

عمر كمال يرد على الإساءة لمصر

وأضاف عمر كمال: «إن أنا بقول إن السعودية أرض مقدسة وأن مصر أرض مش مقدسة ده طبعا كلام غلط، أنا مقولتش كدة ومتسألتش أصلا في الموضوع ده ومقولتش حاجة زي كدة ومش مسؤول عن أي صفحة تكتب كوميك أو أي تعليق تنزله بهزار، رقم واحد أنا قولت إني بهزر مع الناس وبهرج مع الجمهور السعودي، وجيت بهرج على الكلمتين اللي إحنا غيرناهم من زمان وقولت يا جماعة هشرب تمور وحليب وإن السعودية أصلا معروفة بالتمر وبالبن العربي وبالحليب، وفي العمرة بيستقبلونا بيها وأي حد راح عمل عمرة معروف الكلام».

عمر كمال: كنت بهزر مع الجمهور السعودي

وأكمل عمر: «من المنطلق ده أنا قولت كدة وبهزر مع الناس والناس في بلدها عجبها ده جدا والناس سقفت وهزرت وتاني يوم برضه، وأنا مأسأتش لمصر ولا قولت حاجة تسيء لمصر أبدا، ودايما كنت بقول بعد كل أغنية صقفة لمصر أم الدنيا أنا مقولتش إن السعودية أرض مقدسة ومصر أرض وحشة وبلدنا أشرف من الشرف واللي معاه ريبورت أو فيديو وأنا بقول الكلام ده يطلعه ليا أنا مقولتش الكلام».

وأنهى حديثه قائلا: «الفنان عبد الحليم حافظ كان عامل أغنية قولوله الحقيقة لما راح السعودية قال روحوله المدينة للنبي قولناله بتغني الدلع في مصر وبتروح هناك تغني أغاني دينية والدلع يليق بينا وهناك تغني الكلام المحترم علشان مصر وحشة لا خالص، متتحسبش أنا ولا هنت مصر ولا أقدر أهين مصر».