حسام موافي: ثلث الشعب مصاب بالضغط.. والطب النبوي والحجامة انتهى عصرهم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن ثُلث الشعب المصري مصابًا بارتفاع ضغط الدم، إذ أنه من كل 3 أشخاص هناك شخص مصاب بالضغط، مطالبًا الشعب المصري بضرورة الاهتمام بقياس الضغط كل 60 يومًا، وفي حال ظهور نتيجة قياس الضغط 140 على 90، يجب الذهاب للطبيب والحصول على علاج، لأنه بذلك يكون مريض ضغط، ويجب أن يحصل على الأدوية للسيطرة عليه.

ضغط القلب المثالي أقل من 120 على 80

وأضاف «موافي»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «Etc»، أن ضغط الدم الذي يصل إلى 120 على 80 طبيعي ولكنه ليس المثالي، فالأبحاث الأخيرة أكدت أن ضغط القلب المثالي أقل من 120 على 80.

وأوضح أنه كان يقوم بالكشف على أحد علماء الأزهر الأجلاء، نافيًا كونه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، كما يردد البعض، لكنه لن يفصح عن أسمه احتراما لآداب المهنة، بعدم ذكر أسماء المرضى.

انتهى عصر العلاج بالحجامة أو الطب البدوى

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إنه سأل هذا العالم الجليل بعد إجراء الكشف عليه، ما هي أفضل عبادة؟، فقال له الشيخ الجليل أعظم عبادة هي جبر الخاطر، فإذا جبرت بخاطر شخص واحد فهي كبيرة عند الله، مؤكدًا أن مهنة الطب أساسها أن تكون إنسان وحكيم وليس طبيب.

وأضاف أن جبر الخواطر يعد أفضل الأشياء عند المولى عز وجل، كما انتقد العلاج باستخدام الطب البدوي أو الحجامة، إذ أن الطب تقدم وأصبح متطورًا، وانتهى عصر العلاج بالحجامة أو الطب النبوي، الذي انتهى بوفاة سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

علاج مرض السكر وهذا أمر خطير للغاية

وتابع: «البعض يصف الأعشاب لعلاج مرضى السكر وهذا أمر خطير للغاية»، متسائلًا من الذي ربط العلاج بالأعشاب بالدين، ومن الذي قال أن الدواء حرام، في ظل تقدم الطب.