سمير صبري: محدش اختارني في لجان تحكيم مهرجانات رغم إجادتي لغات كثيرة

قال الفنان سمير صبري إن كتابه «حكايات العمر» ألقى الضوء على الشخصيات التي مر بها في حياته مثل لقائه مع مصطفى وعلى أمين بعد الخروج من السجن، ولقائه مع محمد عبدالوهاب الذي لم ير إنسانا لديه كياسة ولباقة مثله، لافتا إلى أنه لم يتطرق إلى حياتهم الشخصية خلال حواره معهم، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يعرض على قناة «TeN».

فكرة الدخول في المسائل الشخصية ونشرها على الملأ

وأضاف «صبري» أنه ضد فكرة الدخول في المسائل الشخصية ونشرها على الملأ، إذ يوجد خط أحمر يتطلب احترام الضيف، «دائما بقول حضرتك مهما كان الضيف وزير أو غفير، تتعلم كيفية الإنصات إلى الضيف، وأستمد ذلك من الإعلاميين الكبار، مثل آمال فهمي وطاهر أبو زيد»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يكره الحديث عن نفسه، ورغم أنه يتحدث أكثر من لغة إلا أنه لم يتم اختياره في لجان التحكيم في المهرجانات الفنية، «اللي بيعوضني عن كده ما أشاهده من حب الناس لي في الشارع».

لا أحب استفزاز مشاعر الناس بالتقديمات الكبيرة

وتابع سمير صبري : «لما آجي أغني في الفنادق كنت بقولهم بلاش تقولوا والآن مع الفنان العظيم أو المطرب الكبير، ممكن يستفز الناس، سبوني أدخل كده وأقول للناس مساء الخير، لما أدخل وفيه مقدمة قبلي الفنان العظيم ممكن يستفزوا الناس، أنا كنت في مهرجان القاهرة السينمائي، تصدق إن واحد زيي بيتكلم كذا لغة، مفيش مهرجان واحد أخذني في لجنة التحكيم، وألاقي الاختيارات النجمة العظيمة الكبيرة في لجنة التحكيم، ونلاقيها في الآخر واحدة بنت إمبارح».