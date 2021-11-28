سمير صبري: أصعب شيء على الفنان نسيانه.. ونيللي بكت لما قولتلها هيكرموكي

قال الفنان الكبير سمير صبري، إن أصعب شئ على الفنان، هو أن يتم نسيانه مع تقدمه في السن، «صعب جدا على الفنان نفسه أنه يحس أن محدش مقدر المجهود اللي عمله»، لافتا إلى سعادته بكون مهرجان القاهرة السينمائي يتذكر، ويخصص جائزة «إنجاز العمر».

نيللي بكت فور علمها بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

وأضاف «صبري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفنانة الكبيرة نيللي أجهشت بالبكاء عندما أخبرها أن مهرجان القاهرة السينمائي سيكرمها، «قالتلي هما لسة فاكرني؟ قولتلها طبعا إنتي 13 سنة بتمتعينا في رمضان، حاجات محصلتش في أي تلفزيون عربي».

كلمة حلوة من إنسان بسيط بمثابة أوسكار بالنسبة لنا

وأوضح الفنان سمير صبري أن وقوف ضيوف المهرجان تحية له وللفنانة نيللي، أسعدهما كثيرًا، «أحنا ممكن في السن ده مش بنشتغل أو محدش بيفكر يشغلنا، لكن تصقيف الناس وكلمة حلوة من عامل في محطة بنزين أو إنسان بسيط في الشارع، ده أوسكار بالنسبة ليا أنا ولأي فنان في سني المتقدم».

سمير صبري يطالب بتخصيص أكثر من جائزة «الهرم الذهبي»

وطالب الفنان سمير صبرى، وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بتخصيص أكثر من جائزة تحمل اسم «الهرم الذهبي»، من أجل تكريم أكبر قدر ممكن من الفنانين، لافتا إلى أنه مثل في 139 فيلما في حياته الفنية، ويعتز بجميع أدواره فيهم.

التلفزيون المصري بيتي

وفى سياق آخر، قال «صبري»، إن التلفزيون المصرى يعد بيته ونقطة نجاحه وانطلاقه، متابعا: «الفنانين العرب بينكروا دلوقتى أن التلفزيون المصرى هو اللى عملهم».

يوسف الحسيني يداعب سمير صبري على الهواء

وداعب الإعلامي يوسف الحسيني، الفنان سمير صبري على الهواء، قائلا «تعرف عبدالله صبري؟»، فرد عليه سمير صبري قائلا: «لا»، ليرد «الحسيني»، قائلا له: «دا واحد صاحبي متعرفوش».