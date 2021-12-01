سمير صبري: أول حوار لزاهي حواس كان معايا.. بيقولي كنت بترعش قدامك

كشف الفنان سمير صبري، سبب اختيار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق لتقديم كتابه «حكايات العمر»، إذ ذكر أنه يُحب زاهي حواس، كما أن الأخير هو من أقنع الفنان القدير الراحل عمر الشريف إجراء لقاء تليفزيوني معه، وكان آخر تسجيل عمله في وقت كان الزهايمر مرتفع عنده نوعًا ما، «قعدت 3 أسابيع أعمل مونتاج لهذه الحلقة وأشيل كل ما يُبين عدم تركيز عمر الشريف»، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN».

زاهي حواس سفير محترم لمصر وعاشق للآثار

وأضاف «صبري»، أن زاهي حواس سفير محترم لمصر وعاشق للآثار المصرية، وعالم قدير، «أول حوار لزاهي حواس كان معايا، وهو دائما يقول كدة، وكان خايف مني، بيقولي كنت بترعش إني واقف قدامك وأنا بتكلم، قولتله أنا دلوقتي اللي بترعش قدامك»، موضحًا أن هناك كواليس لاختيار مقدمة من زاهي حواس لكتاب «حكايات العمر»: «زاهي حواس كان بيعمل مقالات وفيه مقال عجبني فطلبت منه إنه يكون مقدمة للكتاب وهو وافق»، كما أدار هو أيضضا ندوة توقيع الكتاب.

يوسف إدريس أطلق عليّ سفير البهجة

وأشار الفنان سمير صبري، إلى أن يوسف إدريس أطلق عليه لقب «سفير البهجة»، كما أن الشعب المصري ما زال قادرا على صناعة البهجة، «المصري يميل إلى الحزن لما فيه من إحساس أكتر وتعبير أكتر، وإنت سعيد مش بتعبر عن سعادتك أوي بتبقى مكتفي بالسعادة اللي إنت فيها، لكن لوعة الحب ولوعة الفراق ولوعة المآسى، رغم إن الشعب بتاعنا ابن نكتة، والأمور الصعبة بياخدها بسخرية رائعة، إلا أنه يميل إلى الحزن».