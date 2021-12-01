نتائج انتخابات طلاب الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.. سارة كامل رئيسا

أعلن الدكتور السيد رشاد غنيم، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، فوز الطالبة سارة كامل البدري، الفرقة الرابعة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للعام الدراسي 2021 – 2022، وفوز الطالب محمد حسن فاروق، بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب، مشيرا إلى أن الانتخابات أجريت في نزاهة وديمقراطية وشفافية شديدة، وسط متابعة وإشراف كاملين من إدارة المعهد العالي.

14 طالبا وطالبة في لجان اتحاد طلاب الخدمة الاجتماعية

وهنأت إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، جميع الطلاب الفائزين في اتحاد الطلاب لهذا العام الدراسي 2021 - 2022، بداية من رئيس اتحاد الطلاب والنائب إضافة إلى الأمناء والأمناء المساعدين في لجان الاتحاد، والبالغ عددهم 14 طالبا وطالبة، بواقع 8 طالبات و6 طلاب، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب في كل اللجان الطلابية 56 طالبا وطالبة بواقع 8 طلاب لكل لجنة في 7 لجان.

تفاصيل انتخابات اتحادات الطلاب في الإسكندرية

يذكر أن باب الترشح للانتخابات فتح أبوابه في الإسكندرية يوم الخميس 18 من شهر نوفمبر الماضي، وتقدم للانتخابات عدد 59 طالب وطالبة للجان المختلفة وهم 7 لجان لجنة الأسر واللجنة الثقافية ولجنة الجوالة واللجنة الفنية واللجنة الاجتماعية والرحلات واللجنة الرياضية ولجنة النشاط العلمي والتكنولوجي وذلك وفقا لنماذج المرسل من قبل وزارة التعليم العالي، وفي يوم 21 من الشهر الماضي تم إعلان الكشوف المبدئية وإرسالها للوزارة ولم يوجد طعون في الإنتخابات وفي يوم 24 من الشهر نفسه تم إعلان الكشوف النهائية وفي يوم الخميس 25 نوفمبر الماضي تم فتح باب الدعاية الانتخابية لكافة الطلاب، وأجريت الانتخابات الطلابية من حيث الجولة الأولي والثانية في اللجان.

وفي يوم 30 نوفمبر الماضي، تم إجراء انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين وبحضور الطلاب في كل لجنة تم فتح باب الترشح الأمناء المساعدين بكل لجنة في البداية وتم الاختيار بشفافية وديمقراطية ليصل عدد الأمناء المساعدين 7 طلاب وطالبات، وتم فتح انتخابات الأمناء لكل لجنة من السبعة لجان وتمت الانتخابات عبر الأصوات بواقع أمين وأمين مساعد لكل لجنة، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه لهذا العام.