سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 1-12-2021

يبحث المستثمرون والمواطنون والمقبلون على الزواج، عن أسعار الذهب بشكل يومي وخاصة جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ويأتي هذا الاهتمام في ظل التذبذب الواضح الذي تشهده الأسعار في البورصات العالمية وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الأربعاء 1 ديسمبر الجاري، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 891 إلى 894 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 780 إلى 782 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 إلى 670 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,240 إلى 6,256 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 901.68 جنيه، 57.24 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 788.99 جنيه، 50.09 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 676.27 جنيه، 42.93 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وتوقع نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، تذبذبًا بين الصعود والهبوط في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنَّ الصعود سيكون سيد الموقف، لكن ليس بالقفزات الكبيرة.