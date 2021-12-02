والدة ضحية المعصرة: ابني اتقتل غدر قبل فرحه بأيام

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المعصرة بحلوان، راح ضحيتها شاب ثلاثييني، فارق الحياة على يد «قهوجي» طعنًا بسلاح أبيض «سكين»، قبل حفل زفافه بأيام، وذلك بسبب طلب المجني عليه من المتهم عدم إلقاء قمامة في الشارع بعد أن تكدست وانتشرت الرائحة الكريهة في المنطقة.

تفاصيل مقتل عريس المعصرة على يد قهوجي

توجه عريس المعصرة «هشام» نحو سيارته الخاصة لإحضار شيء منها في تمام الساعة الثانية ظهرًا قبل أربعة أيام بعد أن وعد والدته بتناول وجبة الغذاء معها، وفوجئ بكومة من القمامة بجانب السيارة بالتزامن مع كنس «القهوجي» أمام المقهى التي يعمل بها وترك القمامة، فطلب أن يمتنع عن هذا السلوك وإحضار عامل نظافة لإزالة القمامة؛ لكنه امتنع ونشبت مشادة بينهما فأحضر المتهم ماء ساخن «مغلي» وألقاه على وجه المجني عليه، ثم طعنه بالسكين في بطنه بحسب والدته: «ابني مات غدر، وعمره ما اتخانق مع حد، كان بيطلب منه يبطل يرمي زبالة ويجيب حد يشيلها وهيدفعله الفلوس».

سقط الشاب أو كما يناديه أصدقاؤه وأسرته «العريس المنتظر» على الأرض جثة هامدة يلفظ أنفاسه الأخيرة محاولًا أن يقف لكنه سقط، ونقله المارة في «توكتوك» لأقرب مستشفى ووصل متوفيا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل الواقعة، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

والدة ضحية المعصرة: ابني اللي بيصرف علينا بعد وفاة أبوه من 10 سنوات

وقالت الأم عبر بث مباشر لـ«الوطن»، إنها تطالب بالقصاص العاجل لابنها الأقرب إلى قلبها والذي كان يعيلها بعد رحيل زوجها قبل 10 سنوات: «هو اللي كان بيصرف علينا وبيصرف على ولاد أخوه الكبير، وبيعتبرهم ولاده وأخته اللي بتدرس في الجامعة وباقي أخواته البنات».

كان يستعد لزفافه بعد أيام

لم تتوقف عن البكاء وهي تحكي عن ابنها البار الذي كان يستعد لحفل زفافه بعد أيام: «ابني كان فرحان إنه هيتجوز وشطب شقته وجاب العفش وجهاز العروسة كان هيجي يوم الجمعة».