عرض «قهوجي» قتل شابا في المعصرة على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة في حلوان، عرض القهوجي المتهم بقتل شاب على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان حالة المتهم وقت وقوع الجريمة والكشف عن تعاطيه المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها، وطلبت من الطب الشرعي إرسال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بسبب وفاة المجني عليه لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقي مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول شاب مصاب بطعنة في الصدر وتوفي على إثرها، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة شاب يدعي «هشام شعبان»، في العقد الثالث من عمره، وبها آثار طعنة في الصدر بواسطة سلاح أبيض «خنجر»، وكشفت التحريات، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعامل مقهى، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي.

وأوضحت التحريات أن المتهم، سدد طعنة نافذة لصدر المجني عليه وفرا هاربا، وأشارت التحقيقات إلى أن الأهالي حملوا المجني عليه داخل سيارة خاصة قاصدين مستشفى حلوان العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بمضمونها، وأضاف بأنه كان يقوم بـ«رش المياه»، أمام المقهى، ودون قصد منه وصلت قطرات مياه إلى سيارة المجني عليه، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى قيام المجني عليه بالاعتداء عليه وما كان منه إلا دافع عن نفسه، فأخرج سلاحا أبيضا من طيات ملابسه وطعن المجني عليه.