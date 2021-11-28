سفير مصر في جنوب أفريقيا: ليس لدينا أي عالقين مصريين بسبب أوميكرون

قال السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، إن البلاد تعيش مرحلة انتقال من الشتاء إلى الصيف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مصريون عالقون في جنوب أفريقيا بسبب أزمة ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون.

إمكانية السفر إلى مصر من جنوب أفريقيا

وأضاف الفاضلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي، أن ما حدث هو أن بعض شركات الطيران وليس كلها، قررت وقف رحلاتها المباشرة إلى جنوب أفريقيا، لكن يمكن للمسافرين عبر هذه الرحلات الذهاب إلى مصر ولكن بشكل غير مباشر.

رقم هاتفي للتواصل في حال حدوث أي مشكلة

وتابع سفير مصر في جنوب أفريقيا، أن السفارة أعلنت عبر موقعها الإجراءات التي يجب اتخاذها من جانب المصريين المتواجدين هناك بصورة مؤقتة، كما تم تخصيص بريد إلكتروني لمتابعة الوضع، بالإضافة إلى رقم هاتفي وهو 0027763880808 لإبلاغ السفارة عن أي مشكلة.

وفي وقت سابق، علق محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، على الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها مصر نتيجة القلق العالمي بشأن «أوميكرون»، موضحًا أن مصر ستعلق الرحلات الجوية خلال الفترة المقبلة، ولن يكون لديها خطوط طيران مباشرة حتى انتهاء الأزمة.

وأشار، إلى أنه في حالة قدوم المسافرين من تلك الدولة سواء عبر طيران آخر بشكل مباشر أو ترانزيت، سيكون لزامًا عليهم اتباع الإجراءات، وسيضطرون إلى إجراء فحص الحامض النووي السريع.