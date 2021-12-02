إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة (بالأسماء)

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 77 بطريق «مصر - إسكندرية الصحراوي» بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص، مصابين بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الواقعة

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من "رامي منير علي جرجس"، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد حلمي إبراهيم"، 34 سنة، مصاب بكسر في الحوض، واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة بيشوي ناجي عبدالله، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة شخص في حادث

كما أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي بطريق أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث جرى نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص بنطاق المركز ذاته.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من "سعيد علي محمود"، 50 سنة، مصاب بكسر في الساق اليسرى وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وعزة جلال حافظ، 48 سنة، مصاب بكسر في الساق، جرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.