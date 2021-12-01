مصرع طفل سقط من الطابق الثاني في البحيرة

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزله، في مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة اليوم.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة شبراخيت، يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل إثر سقوطه من أعلى الطابق الثاني بمنزله التابع لذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

وبالانتقال والفحص تبين وفاة ياسين فارس عبد العزيز، 13 سنة، مقيم في شبراخيت، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.