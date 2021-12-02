رئيس «صحة النواب» يطالب بتطعيم الأطفال بلقاح كورونا لتجنب نقل العدوى

طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، الأسر المصرية بتطعيم أبنائهم بلقاحات كورونا، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة لنقل عدوى فيروس كورونا للكبار، والعالم كله يتجه الأن إلى تطعيم الأطفال بدءا من سن 5 سنوات لتخفيف أعراض الإصابة بفيروس كورونا .

موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن وزارة الصحة، دشنت موقعا إلكترونيا لتسجيل الأطفال للحصول على لقاح كورونا، بموافقة ولي الأمر، مبينا أن الأمر اختياري وليس اجباري كما يعتقد البعض ويفضل حصول الأطفال على جرعة لقاح كورونا، لاسيما أنها جرعة واحدة ومعتمدة من شركة فايزر.

السن المحدد لتطعيم الأطفال

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن السن المحدد لتلقي الأطفال لقاح كورونا يبدأ من 12 سنة إلى ما دون 18 سنة: «حتى الآن لم تعتمد مصر قرارا بتطعيم الأطفال الأقل من هذا السن».

التطعيم اختياري وليس إلزامي

واستطرد الدكتور أشرف حاتم، قائلا: «متحورات فيروس كورونا ستستمر طالما أن الفيروس اللعين لم يتم القضاء عليه نهائيا، والعجلة فى تطعيم شرائح مختلفة من الأطفال والشباب وكبار السن، هدفه تخفيف أثار الإصابة بفيروس كورونا، حال الإصابة به لا قدر الله، مبينا أهمية قيام المدارس بتوعية الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، والتأكيد على أن الأمر ليس إلزاميا ولكن اختياريا وبموافقة ولي الأمر» .

واختتم حديثه قائلا: «طعموا أولادكم لأنهم مصدر خصب لنقل العدوى من المدارس إلى المنازل والفئة الأكثر إصابة هم كبار السن».

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.