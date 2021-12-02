تعتمد الحكومة على إستراتيجية رقمية لتقديم خدمات الكهرباء من خلال التطبيقات الإلكترونية الحديثة علاوة على الاعتماد على البرامج الحديثة في منظومة الفواتير، والتحصيل من المشتركين، حيث أطلقت وزارة الكهرباء العديد من التطبيقات الإلكترونية مؤخرا للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات بمستوى عالٍ من الجودة، وتعمد المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية على تقديم 17 خدمة تشمل جميع خدمات وزارة الكهرباء وشركاتها مثل تقديم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية وتقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

خدمات أخرى

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «كهرباء ذكية بداية من 2022.. تقديم كل الخدمات إلكترونيا للمواطنين»، حيث يمكن الحصول على شهادات بيانات استهلاك وتقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف، وتقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد، وطلب فحص العداد وتقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية والاستثمارية والتجارية وأخيرًا، دفع فواتير استهلاك الكهرباء لـ7 شركات توزيع كهرباء وجارٍ التطبيق بباقي الشركات.

تطبيق واصل

كما جرى استحداث تطبيق «واصل»، ويتم من خلال تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسؤولة التي تعمل بدورها على سرعة الرد على أول استفسار، حيث جرى تحديد معايير محددة لضمان الجودة لكل الخدمات التي تقدم للمواطن مع معالجة الأسابب التي تؤدي إلى شكاوى المواطنين.