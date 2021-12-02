محافظ البحيرة يحيل 129 مدرسا للتحقيق للتغيب وترك العمل بدون سند قانوني

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بحملة مكبرة لمتابعة المدارس للعام الدراسي، حيث تم المرور على 13 مدرسة بالإدارة التعليمية بحوش عيسى، لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري.

وفتشت الحملة على عدد من المدارس وهي: «البستان الابتدائية، الكوم الأخضر الإعدادية بنات الجديدة، الكوم الإعدادية بنين، الكوم الأخضر الابتدائية الجديدة، الكوم الأخضر الثانوية، الفقي الابتدائية، البرنسيسة الابتدائية، خلف الله الإعدادية، أبوبكر الصديق الابتدائية، أبوبكر الصديق الإعدادية، الكوم الأخضر الابتدائية القديمة، الكوم الأخضر الإعدادية بنات القديمة، البستان الإعدادية».

إحالة 129 مدرس إلى التحقيق

وتبين من خلال المرور وجود 50 حالة غياب بعدد 13 مدرسة بدون سند قانوني، وجود 79 حالة ترك عمل بمدرستين والإدارة التعليمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتهم للتحقيق.

توجيهات محافظ البحيرة لمتابعة الانضباط الإداري

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة علي المدارس لمتابعة عملية الانضباط الإداري وأعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس ومراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية، والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وشهدت محافظة البحيرة أمس إجراءات مشددة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين الغير متلقين للقاح كورونا إلي المصالح الحكومية، حيث وجه آمنه بضرورة متابعة الأوضاع في مختلف نطاق المحافظة موجها مديري المديريات بشن حملات مكثفة لتطبيق توجيهات مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.