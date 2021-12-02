تفاصيل مقتل مهندس على يد جاره الصيدلي في شبرا بسبب «طلب دليفري»

في إحدى بنايات منطقة شبرا الخيمة، وتحديدا في الطابق السادس الذي يتكون من 3 شقق، بينها الشقة رقم 16 والتي كانت سببا في الخلاف بين صيدلي ومهندس انتهى بقتل الأخير بسبب «طلب دليفري».

تفاصيل الجريمة

والدة المهندس «باسم»، المجني عليه، روت لـ«الوطن»، تفاصيل مقتله عبر بث مباشر، قائلة: «باسم ابني كان دائما بيقولي، يا ماما في حد بيطلب الدليفري ويكتب عنوان ورقم شقتي، وتبين هوية صاحب الطلب وهو جاره المتهم ويدعى (وليد) الذي يسكن في الشقة المقابلة لشقة ابني مباشرة في ذات الطابق».

وأضافت: «ابني كان في البيت يوم الجمعة، وفوجئ بمن يطرق الباب، وتبين أنه عامل دليفري، وتكرر هذا الموقف لأكثر من مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فتوجه لمنزل المتهم وليد وألقى بطلب الأكل أرضاً وأخبره أن طلبه وصل، فاستشاط الأخير غضباً ونشبت بينهما مشادة كلامية تدخل على إثرها جارهما في الشقة الثالثة وفض تلك المشادة».

تحجج بالتحدث معه فجعله جثة هامدة

وأوضحت أن يوم الجريمة، استيقظ المجني عليه صباحاً ليستعد للذهاب إلى عمله ولكنه فوجئ بطرق متواصل على باب الشقة ليشاهد المتهم برفقة 4 أفراد يحاولون الدلوف إلى الشقة بحجة التحدث مع الضحية، فطلب من زوجته الدخول إلى إحدى الغرف مع ابنهما وألا تفتح باب الغرفة حتى يغادر المتهم وأسرته.

مشادات كلامية نشبت بين المتهمين والمهندس المجني عليه، وحينما احتد الموقف أقدم المتهمون على تحطيم أثاث منزل الضحية، ومرت دقائق على هذا المشهد حتى أخرج المتهم سكيناً من بين طيات ملابسه ووجه عدة طعنات للمهندس، فارق على إثرها الحياة ثم لاذ المتهمون فراراً: «زوجة ابني ظلت تستغيث بالجيران من شباك الغرفة ولكن لم يغثها أحد إلى أن قام حارس العقار بإبلاغ قسم الشرطة».

بلاغ من حارس العقار يكشف الواقعة

وتلقي قسم شرطة دائرة شبرا بلاغاً يفيد بالعثور على جثة مهندس داخل شقته وبالفحص تبين أن المتهم هو جار الضحية وأصدقائه ويسكن في الشقة المقابلة له.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم عرضهم أمام جهة التحقيق التي أمرت في وقت سابق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم جدد قاض المعارضات حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.