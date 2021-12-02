انقطاع المياه في مناطق بالقليوبية والإسكندرية اليوم.. اعرف موعد عودتها

تشهد عدد من المناطق المختلفة في محافظة القليوبية والإسكندرية انقطاع للمياه، اليوم الخميس، كما تكون ضعيفة في عدد من المناطق الأخرى، نتيجة لأعمال الإصلاحات في تلك المناطق المختلفة، منها ما بدأ بها الانقطاع منذ صباح اليوم، ومنها ما يبدأ بها الانقطاع من مساء اليوم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، المناطق التي ينقطع عنها المياه اليوم في القليوبية والإسكندرية، وفقما أعلنت عنه شركة مياه الشرب في بياناتها، كالتالي:

انقطاع المياه في محافظة القليوبية

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، انقطاع المياه اليوم، للقيام بأعمال الربط على دخول رافع العبور المستجد داخل محطة مياه العبور، ويتم قطع المياه بدء من الساعة 11 مساء، على أن تعود في تمام الساعة 5 من صباح يوم الجمعة.

الأحياء التي تنقطع بها المياه

- الحي الأول: «محلية 5 -6 - 8 -12 منطقة الـ800 متر».

- الحي الثاني.

- الحي الثالث.

- الحي الرابع.

- الحي الخامس من بلوك «16001 إلى 16034».

- الحي الثامن «الإسكان العائلي من 1:8».

- الحي التاسع من بلوك «18040 إلى 18070».

- حي الشباب.

- مركز المدينة.

- جنة الإسكان الفاخر.

- المستثمر الصغير.

- حي الترفيهية.

- دار مصر 1 و2.

- نزهة العبور.

- المنطقة الصناعية ب و ج.

- مدينة العبور الجديدة.

انقطاع المياه في محافظة الإسكندرية

أوضحت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، أنه يتم انقطاع المياه عن 7 مناطق اليوم الخميس، بسبب إصلاحات في بعض المناطق، واستمرار أعمال ترحيل الخطوط في مناطق أخرى، والتي بدأت اليوم في تمام الساعة 10 صباحا.

الأحياء التي تنقطع بها المياه

يتم انقطاع المياه عن 4 مناطق شرق محافظة الإسكندرية، نظرًا للكسر المفاجئ بخط قطره 1500 من المغذي لمحطة المعمورة، وهم:

- الإصلاح.

- المعمورة.

- أبو قير.

- الطابية خط رشيد.

كما يوجد 3 مناطق في نطاق حي المنتزه لاستكمال أعمال ترحيل خطوط المياه بمشروع نفق 45، وهم:

- من شارع 45 إلى شارع إسكندر إبراهيم.

- شارع جمال عبد الناصر.

- طريق الكورنيش.

وتعود المياه إلى طبيعتها مره أخرى فور الانتهاء من أعمال التصليح تلك.