«القومي للمرأة» يدرب 15 رائدة أعمال على التصميم والديكور في ورشة عمل

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل في مجال التصميم والديكور استهدفت 15 رائدة أعمال في المجال، استمرت على مدار يومين.

القومي للمرأة: نستهدف 50 رائدة أعمال في ورش العمل المتخصصة

وأكدت مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن الورشة هدفت إلى تعريف رائدات الأعمال بأساسيات عملية التصميم بداية من الفكرة وتطويرها وصولاً إلى تطبيقها، وأوضحت أنها تأتى في إطار الورش التدريبية التي ينفذها المجلس وتستهدف 50 رائدة أعمال تم اختيارهن لتطوير وتنمية مشروعاتهن بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، وبعض الجهات الشريكة من وزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهيئة الدواء المصرية، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، والمجلس التصديري للصناعات اليدوية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في نطاق مشروع لتعزيز وتطوير المرأة في التجارة الدولية «SheTrades» لمدة 5 أشهر بدايةً من شهر نوفمبر 2021 وحتى شهر مارس2022.

يذكر أن مشروع تعزيز وتطوير المرأة في التجارة الدولية «SheTrades» يهدف إلى زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها السيدات في سلاسل القيمة الموجهة للتصدير من خلال تعزيز قدرتها التنافسية، وقدرتها على اختراق الأسواق المحلية والإقليمية، والتركيز على دعم سيدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية وتنميتها وذلك من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام.