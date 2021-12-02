أتوبيس يدهس شابا بالغردقة.. وشاهد عيان: الإسعاف احتارت في رفع الجثة

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الخميس، حادث مأساوي حيث دهس أتوبيس تابع لأحد شركات النقل الخاصة شاب في العقد الرابع من العمر، وتهشمت رأس الشاب تمامًا، وعلى الفور استدعيت سيارة الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة الغردقة لموقع الحادث وجارى التحقيقات.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بحادث أتوبيس شركة تابع لشركة، دهس شاب بشارع الكهف وسط مدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة الغردقة لموقع الحادث لعمل معاينة وإجراء التحريات الأولية حول الحادث، وجار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة

الضحية تهشمت رأسه

فيما قال أحد شهود عيان في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأتوبيس دهس الشاب وتهشمت راسه تحت عجلات الأتوبيس تماما وتم استدعاء سيارة الإسعاف والتي احتارت في رفع راسه من الأرض.