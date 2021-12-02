موعد النوة المقبلة.. تضرب المدن الساحلية وتستمر 5 أيام

رفعت محافظة الإسكندرية، الاستعدادات القصوى لاستقبال موسم الأمطار والنوات، التي تهب على عروس البحر الأبيض المتوسط؛ اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي، حيث تتعرض المحافظات الساحلية للعديد من النوات على مدار العام، ولكل نوة اسم ومعنى معين.

ويصاحب تلك النوات الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول، فضلًا عن أصوات الرعد والبرق، المصحوبة بالرياح الشديدة مع انخفاض في درجات الحراراة، ما يستدعي رفع حالة الطوارئ في السواحل معظم أيام فصل الشتاء.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» موعد النوة المقبلة، حيث تتأثر المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط بـ18 نوة، على مدار العام، أسماؤها وتوقيتات النوات، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، على النحو التالي:

موعد النوة المقبلة

تتعرض المدينة الساحلية لـ نوة القاسم، المقرر أن تشهدها البلاد في الرابع من ديسمبر الجاري، إذ تستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة.

يتبعها أنواء الفيضة الصغيرة، والتي تبدأ في 19 ديسمبر من كل عام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وتستمر لمدة 5 أيام، ثم أنواء عيد الميلاد، والتي تبدأ في 28 ديسمبر، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية وتستمر لمدة يومين فقط، بالإضافة إلى نوات رأس السنة، والتي تبدأ في 2 يناير من كل عام، يصاحبها رياح غربية ممطرة، وتستمر لمدة 4 أيام.

يعقبها نوات الفيضة الكبيرة، والتي تبدأ في 12 يناير من كل عام، يصاحبها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار، وتستمر لمدة 6 أيام، ثم نوات الغطاس، والتي تبدأ في 19 يناير من كل عام، يصاحبها رياح غربية ممطرة، وتستمر لمدة 3 أيام، ونوة الكرم، تبدأ في 28 يناير من كل عام، يصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار، وتستمر لمدة 7 أيام.

ثم تضرب أنواء الشمس الصغيرة، السواحل والتي تبدأ في 18 فبراير من كل عام، يصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار، وتستمر لمدة 3 أيام، يعقبها أنواء السلوم، والتي تبدأ في 2 مارس من كل عام، يصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة، وتستمر لمدة يومين فقط، ثم نوة الحسوم، والتي تبدأ في 9 مارس من كل عام، يصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة غالبا، وتستمر لمدة 7 أيام، يليلها أنواء الشمس الكبيرة، والتي تبدأ في 18 مارس من كل عام، يصاحبها رياح شرقية، وتستمر لمدة يومين فقط.

ثم نوة عوة وبرد العجوزة، والتي تبدأ في 24 مارس من كل عام، يصاحبها رياح شرقية، وتستمر لمدة 6 أيام، يليها نوة الخماسين، والتي تبدأ في 23 أبريل من كل عام، يصاحبها رياح شرقية ساخنة، وتستمر لمدة يومين فقط، ثم نوة رياح النقطة، والتي من المقرر لها أن تبدأ في 18 يونيو من كل عام، يصاحبها رياح شرقية ساخنة، وتستمر لمدة يومين فقط، ثم نوة رياح الصليب، والتي تبدأ في 30 سبتمبر من كل عام، يصاحبها رياح غربية، وتستمر لمدة 3 أيام، يعقيها نوة رياح الصليبة، والتي تبدأ في 20 أكتوبر من كل عام، يصاحبها رياح غربية ممطرة غالبا، وتستمر لمدة 3 أيام.