الإسكندرانية يعودون إلى الشواطئ بعد النوة.. «بنستمتع بالجو» (صور)

عاد أبناء الإسكندرية إلى الشواطئ مجدداً للاستمتاع بجو المدينة الساحلية اللطيف بعد أيام من المكوث في المنازل مجبرين نتيجة سوء الأحوال الجوية، التي أرغمتهم على ذلك تجنبًا لها أو عدم استطاعتهم من المرور في العديد من الشوارع نتيجة تراكم المياه.

طقس الإسكندرية ساعد المواطنين على الذهاب إلى الشواطئ

ورصدت عدسة «الوطن» تواجد عدد من الأسر داخل أكثر من شاطئ من شواطئ الإسكندرية على الرغم من عودة الدراسة والعمل اليوم الأربعاء، إلا أن البعض قد أراد الاستمتاع بذلك الطقس المميز في ظل درجة الحرارة التي تبلغ 20 درجة مئوية ظهرًا وتنخفض إلى 18 درجة مئوية ليلًا، وسط غياب الأمطار، حيث تتراوح نسبة سقوطها 0%، فيما تصل نسبة الرطوبة 77 % وسرعة رياح قدرها 4 كم / ساعة.

استمتاع بالطقس على شواطئ الإسكندرية

ويقول هشام عزمي، 37 سنة، يعمل في الأعمال الحرة، إنه أتى برفقة ابنه الصغير من أجل قضاء وقت مميز بعد المكوث في المنزل: «ابني عنده 10 سنين وقاعد في البيت بقاله كام يوم وخوفت أنزله امبارح الجو يقلب فقولت كأن النهاردة إجازة من المدرسة وانزل معاه نغير جو».

ممارسة الرياضة على شواطئ الإسكندرية

فيما استغل أحمد عادل، 17 سنة، طالب في الصف الثاني الثانوي، قرار محافظ الإسكندرية بفتح الشواطئ مجاناً للتمشية والتريض ليعود لممارسة الرياضة التي حرم منها طوال أيام النوة، مؤكداً أنه تعلم من فترة النوة قيمة النزول من المنزل الذي حرم منه خلال نصف الأسبوع الجاري.

وشمل قرار محافظ الإسكندرية 62 شاطئ من مجموع 66 شاطئ من شواطئ الإسكندرية، حيث أن هناك 4 شواطئ خارج تلك المبادرة والدخول إليهم برسوم وهم: «شاطئ استانلي بالقطاع الشرقي، شاطئ شط إسكندرية الشرقي بالقطاع الغربي، شاطئ فاميلي بيتش بالقطاع الغربي، شاطئ الهانوفيل الخدمة بالقطاع الغربي».