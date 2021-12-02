«الأرصاد»: الأحد المقبل بداية فرص سقوط الأمطار (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، والأجواء الخريفية، ويكون الطقس خلال ساعات النهار معتدل الحرارة على محافظات جنوب البلاد ولطيفا على محافظات السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وصعيد مصر، لكن خلال ساعات الليل انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ على أنحاء الجمهورية كافة، لافتةً إلى أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ يوم الأحد المقبل.

شبورة مائية

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميتين نهى درويش وإنجي طاهر، أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت تكون شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكنها تلاشت مع سطوع أشعة الشمس.

تكاثر السحب

وتابعت منار غانم: «كما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من شمال البلاد، وهو ما أدى إلى تقليل فترات سطوع أشعة الشمس وتقليل انخفاض درجات الحرارة، ولن يكون هناك فرص سقوط أمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومعظم مناطق الجمهورية، حيث سيستمر هذا الطقس حتى بدايات الأسبوع المقبل».

الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «مع يوم الأحد المقبل، قد يكون هناك فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من الوجه البحري، ومستمرون في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة ومن المتوقع خلال اليوم السبت المقبل أن نشهد ارتفاعا يبلغ درجة مئوية».