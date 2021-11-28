ضحية واقعة التحرش في حلوان: لن أتنازل عن المحضر والمتهم لازم يتعاقب

لم يمر سوى 5 أيام على واقعة التحرش بفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا على يد تاجر فاكهة داخل ميكروباص بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، وحاول الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وحرر محضرًا بالواقعة، لتتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وأحيل إلى جهات التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.

3 اتهامات تواجه المتهم

«تواجهت والمتهم وجهًا لوجه وأنكر كل اللي حصل وذكر واقعة لم تحد وهو إن الخناقة سببها أنه فتح الشباك على ايدي من غير قصد».. بهذه الكلمات كشفت «م.ج» ضحية التحرش بمنطقة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعدما انتهت من أقوالها أمام النيابة، التي وجهت له تهم التحرش وسب وقذف وحيازة سلاح أبيض، بعد ظهوره في الفيديو الذي صورته الضحية خلال الواقعة.

المتهم متزوج ولديه أولاد

وتابعت: «المتهم كان يهدد السائق التي دافع عني، فور معرفته بالواقعة، وأخرج سلاحًا أبيض وحاول الاعتداء علينا.. وأن أسرة المتهم اصطحبوا السائق الشاهد على الواقعة، للإدلاء بأقواله، وعندما حضر أمام النيابة رفض الإدلاء بأقواله».

وأضافت: «ركبنا العربية من ميدان الشهداء بحلوان، وكانت متجهة إلى منطقة المعادي، وأثناء ركوبنا، حاول إدخال أصابعه من بين الكرسي، وسط حالة من الخوف، ساعتها قولتله لو إيدك اتمدت تاني هقطعهالك.. وأسرة المتهم تواصلت مع أسرتي ومازالوا بيتواصلوا معنا للتنازل عن المحضر لأن المتهم متزوج ولديه أولاد»، مطالبة بمعاقبة المتهم أشد العقاب، لينال جزاء ما قام بارتكابه ليكون عبرة لغيره.

تجديد حبسه

ووصل المتهم، صباح أمس السبت، في مأمورية من قسم شرطة حلوان، بمقر محكمة حلوان، لنظر قرار تجديد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء السائق الذي ظهر في مقاطع الفيديو التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي.