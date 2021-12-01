جامعة أسيوط عن تعدي طالبة على أستاذها بـ«كتر»: لا معرفة سابقة بينهما

نشرت جامعة أسيوط، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا تفصيليا بشأن واقعة التعدي على عضو هيئة تدريس بسلاح أبيض بكلية الآداب بالجامعة.

وذكرت الجامعة، أنه في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساء أمس الثلاثاء، تم إخطار الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب بقيام إحدى الطالبات بالفرقة الثالثة بمحاولة الاعتداء على أستاذ جامعي أثناء إلقائه المحاضرة بمدرج الكلية، وذلك بآلة حادة «كاتر».

الأستاذ الجامعي تصدى للطالبة

وبحسب البيان، تصدى الأستاذ الجامعي لمحاولة هجوم الطالبة، وباءت محاولتها بالفشل بعد دفعها، وتم التعامل معها واحتجازها من قبل رجال الأمن بالكلية، والتحفظ على الآلة الحادة المستخدمة.

واستدعى عميد كلية الآداب، عضو هيئة التدريس المجني عليه لإعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة، وتم إخطار الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالأمرـ وإحالة الطالبة للتحقيق.

تحويل الطالبة للفحص الطبي

وأمر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب تحويل الواقعة للتحقيق، وكذلك تحويل الطالبة للفحص الطبي من خلال عدد من الأساتذة المختصين في مجال الطب النفسي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى عدم وجود سابقة تعامل مباشر قبل الواقعة بين الأستاذ الجامعي والطالبة.

وأكدت إدارة الجامعة متابعتها لما ستسفر عنه التحقيقات القانونية والفحوصات الطبية، لاتخاذ القرارات المناسبة فى ضوء تلك النتائج.