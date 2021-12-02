الحكم على 28 ولي أمر طالب بالتعليم الفني بالحبس أسبوع بسبب «التابلت»

قضت محكمة جنح قنا، بمعاقبة 28 ولي أمر بالحبس لمدة أسبوع مع دفع كفالة 10 جنيهات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لعدم رد أبنائهم الطلاب تابلت الذي وزع عليهم في مدارس التعليم الفني.

تفاصيل محاكمة 28 ولي أمر بسبب التابلت

تعود أحداث القضية عندما وجهت النيابة العامة بقنا، طلبا لـ28 طالبا في مدارس التعليم الفني برد التابلت الذي وزع عليهم في السنوات الماضية وتحديدا من 5 سنوات لطلاب الصف الأول للتعليم الفني، ولعدم الاستجابة تم توجيه التهم إلى أولياء أمورهم وعددهم 28 ولي أمر بتهمة تبديد المنقولات «تابلت» المرحلة التعليم الثانوي الفني، المملوكة لوزارة التربية والتعليم والمسلمة إلي أبنائهم على سبيل الاستعمال فاختلسوها لأنفسهم.

النيابة العامة توجه لهم تهمة الإضرار

كما وجهت لهم تهمة الإضرار بالجهة المالكة، وذلك بعد تقديم إدارة قنا التعليمية بلاغا بأن المتهمين استلموا التابلت الخاص بمديرية التعليم بقنا، بصفاتهم أولياء أمور الطلبة، وأنه عقب انتهاء الفترة التعليمية لأبنائهم لم يردوا التابلت.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنح قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة أسبوع وكفالة 10 جنيهات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وجاء ذلك بعد تقديم مستندات تفيد بأن المتهمين استلموا جهاز التابلت بصفاتهم أولياء أمور الطلاب على سبيل الأمانة لردها عقب انتهاء فترة تعليم أبنائهم إلا إنه قد انتهت المدة ولم يردوا التابلت، ومن ثم فإن جريمة التبديد تكون توفرت على كافة العناصر القانونية.