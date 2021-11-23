«تعليم جنوب سيناء»: بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن المدارس بدأت في تسليم أجهزة التابلت للطلاب، بعد استكمال الأوراق من قبل أولياء الأمور؛ إذ يجرى دفع التأمين وكتابة إقرار، مشيرا إلى أنه جري تجهيز كل القاعات بالمدارس لتشغيل الأجهزة والدخول على المنصات وتحميل الكتب الدراسية.

توزيع 1180 جهاز تابلت على الطلاب

وأكد «عقل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية تسلمت «التابلت» الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، بواقع 1180 جهازا، يجرى توزيعها على الطلاب، بعد تفعيل أكوادها وتسليمها للمدارس، من خلال قسم التطوير التكنولوجي.

ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلاب، للاستفادة من الأجهزة وتحميل برامج تعليمية، محذرا من التلاعب في الأجهزة، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة.

بدء فرز أوراق المتقدمين لمعلمي الحصة

من ناحية أخرى، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى غلق باب التقدم لوظيفة معلم بنظام الحصة، وجارٍ حصر أعداد المتقدمين للوظيفة تمهيدا لفرز الأوراق.

وأوضح محمد عقل، أن عمليات فرز الأوراق بدأت اليوم عن طريق الإدارات التعليمية، وسوف يجرى استبعاد الملفات غير المكتملة، مشيرا إلى إرسال الأسماء المرشحة للوظيفة المعلن عنها طبقا للشروط والضوابط التي أعلنت عنها الوزارة للعمل بنظام الحصة، وفقا لاحتياجات المدارس.

وأشار «عقل» إلى أن التخصصات المطلوب الترخيص بالعمل لها بنظام الحصة في مدارس جنوب سيناء هي: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، المواد الفلسفية، معلم فصل، رياض أطفال، المواد التجارية، المواد الفندقية».

تطبيق إجراءات لمواجهة كورونا

في سياق منفصل، لفت وكيل الوزارة إلى أن هناك توجيهات من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه طبقا توجيهات رئيس الوزراء يمنع أي مواطن لم يحصل على اللقاح من دخول المدراس.

وشدد محمد عقل: «لن يسمح لأي ولي أمر بدخول المدرسة أو استلام أجهزة التابلت إلا بعد أن يكون حاصلا على تطعيم فيروس كورونا المستجد، ولديه ما يثبت أو يقدم تحليل PCR لم يمر عليه أسبوع».