إزالة 85 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 8 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، عددا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 85 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 14535 متر مربع في نطاق 8 مراكز.

وشملت الحملات تنفيذ 23 قرار إزالة بمساحة 6795 متر على نهر النيل منطقة البرج برشيد، وتنفيذ إزالة لـ 18 حالة بمساحة 5591 متر في ولايه النيلبقريتي شابور وكفر سلامون بكوم حمادة.

تنفيذ 23 حالة تعدي بمساحة 544 متر مربع

كما تم تنفيذ 23 قرار إزالة بمساحة 544 متر مربع، ولاية حماية النيل بالمحمودية، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وردم في النيل وزراعات، وإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 510 أمتار، عبارة عن قواعد خرسانية وطوب أبيض بقرى كوم القناطر والنخلة البحرية وبركة غطاس بأبو حمص، وإزالة حالتي بناء مخالف بمساحة 250 مترا، وحالة تعدي على حرم الري بمساحة 70 مترا بقرية سنهور بدمنهور.

كما شهدت قرية كوم زمران بمركز الدلنجات، إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر، وإزالة حالتي تعدي بمساحة 246 مترا بمنطقة شرق البوغاز بأبعادية قاسم بإدكو، وإزالة 12 حالة تعدٍ بولاية النيل بمساحة 229 مترا بالرحمانية.

تكثيف الحملات لإزالة التعديات

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.