السعودية تستثني فئات من الحجر الصحي المؤسسي عند السفر إليها

صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه منذ أيام سمحت المملكة العربية السعودية بالقدوم المباشر إليها من جمهورية مصر العربية دون النظر إلى حالة التحصين، على أن يتم عمل حجر صحي مؤسسي في أحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة خمس أيام عند الوصول.

خفض مدّة الحجر المؤسسي في السعودية

وأضاف «حنفي» أنّه في حالة كان المقيم بالمملكة قد حصل على جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا قبل سفره إلى مصر فينخفض الحجر الصحي المؤسسي إلى ثلاث أيام.

الفئات المستثناه من الحجر الصحي المؤسسي

وأوضح «حنفي» أن الفئات المستثناه من الحجر الصحي المؤسسي هي:

- أعضاء البعثات الدبلوماسية وعوائلهم.

- الزيارات الحكومية الرسمية.

- الكوادر الطبية وعوائلهم.

- الأطفال أقل من 18 سنة.

- الزوج المحصن بجرعتين داخل المملكة وعائلته بشرط أن برفقتهم على نفس رحلة الطيران.

- كل من حصل على جرعتين تطعيم داخل المملكة مع إثبات ذلك من خلال التقرير الطبي المسجل على المنصة الإلكترونية «صحتي» مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

رصد أول حالة إصابة بمتحور كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وحثت الوزارة الناس على استكمال التطعيم وأمر المسافرين باحترام العزلة الذاتية وقواعد الاختبار.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد استأنفت تمام الساعة الواحدة صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، استقبال أولى الرحلات من الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى أراضيها دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 و3 أيام.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت أواخر شهر نوفمبر الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام ابتداء من مطلع ديسمبر الجاري.