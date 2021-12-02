عقد دورات واختبارات تأهيل ICDL بديوان محافظة الشرقية بشهادات متعمدة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مركز تدريب علوم الحاسب الألي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة حائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001، وحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وحاصل على ترخيص اختبارات الرخصة الدولية «ICDL».

البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة

وأشار إلى أن المركز بديوان عام محافظة الشرقية، يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة «هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة» ويمنح دورات «التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي».

يضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، كما يقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم.

دورة تأهيل علي الرخصة الدولية ICDL

ومن جانبه أشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا، إلى أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم تنفيذ دورة تأهيل على الرخصة الدولية ICDL لـ 11 متدرب، وتنفيذ 2 جلسة اختبار ICDL بعدد 23 اختبار، وتنفيذ دورة إعداد مدربين لعدد 12 متدرب.

وأوضح الشرقاوي، أن المركز استضاف للتدريب عملي على كيفية استخدام المكون الثالث للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما استضاف لجنة النظر في تظلمات التصالح، واجتماع المدربين المرشحين بدورة إعداد المدربين المعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع الشرقاوي، أن المركز يُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.