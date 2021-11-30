سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-11-2021

يحرص كثير من المهتمين بشراء الذهب، على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصري، وذلك في ظل التذبذب الواضح الذي تشهده الأسعار في البورصات العالمية وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر الحالي والتي شهدت انخفاضًا بقيمة تراوحت بين 3 إلى 4 جنيهات مقارنة بمنتصف معاملات أمس، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 895 إلى 897 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 783 إلى 785 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 671 إلى 673 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,264 إلى 6,280 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 904.53 جنيه، 57.53 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 791.49 جنيه، 50.34 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 678.41 جنيه، 43.15 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وتوقع نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، تذبذب بين الصعود والهبوط في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنّ الصعود سيكون سيد الموقف، لكن ليس بالقفزات الكبيرة.

وأرجع «نجيب» أسباب التوقعات بارتفاع سعر الذهب، إلى تزايد المخاوف من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، وينظر إلى الذهب على أنّه استثمار آمن وسط التقلبات السعرية، كما يؤدي تراجع الإقبال على العملات المشفرة أو الورقية كالدولار وغيرها من العوامل ذات الصلة إلى الاستثمار في الذهب.