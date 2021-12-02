يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض برنامج توب شيف الموسم الخامس والقنوات الناقلة، وذلك بعد ساعات من إذاعة الحلقة الثامنة من الموسم الجديد من البرنامج على قناة «MBC»، مساء أمس، حيث يحظى البرنامج بقطاع واسع من المشاهدات المهتمين بالمنافسة في مجال الطهي، وحملت الحلقة عنوان «تحدي حرب المطاعم»، وشهدت خروج الشيف مهدي عبدالله ووفقا لقرار لجنة تحكيم البرنامج، مما أدى إلى حالة من الحزن لدى جمهوره في البرنامج.

مواعيد عرض برنامج توب شيف الموسم الخامس والقنوات الناقلة

وكشفت شبكة قنوات «MBC»، عن مواعيد عرض برنامج توب شيف الموسم الخامس والقنوات الناقلة، حيث تذاع الحلقة الجديدة في الأربعاء من كل أسبوع على قناة «MBC» في تمام الساعة الـ8:30 مساء حسب توقيت القاهرة، والـ9:30 حسب توقيت المملكة العربية السعودية، ويعاد البرنامج في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل حسب توقيت القاهرة، وفي الساعة الواحدة من صباح الجمعة حسب توقيت السعودية، وتأتي الإعادة الثانية يوم السبت في الـ5:30 حسب توقيت القاهرة.

وتذاع الحلقة على قناة «MBC العراق» في تمام الساعة الـ10 بتوقيت مصر والساعة الـ11 مساء بتوقيت بغداد، والإعادة على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك بالإضافة إلى عرضه الحلقات على منصة «شاهد VIP».

معلومات عن الموسم الخامس من برنامج توب شيف

وانطلقت أول حلقات الموسم الخامس من برنامج توب شيف في 13 أكتوبر الماضي، وبدأت بمشاركة 16 طاهيا محترفا من مختلف الدول العربية، ولكن شهدت الحلقة خروج 8 متسابقين، وييتابع المنافسة في الحلقات المقبلة بين 8 طهاه على لقب «توب شيف»، وتضم لجنة تحكيم البرنامج 3 متخصصين في عالم الطهي وهم الطاهي اللبناني مارون شديد، والسورية منى سليمان موصلي، بالإضافة إلى الطباخ العالمي من أصل مصري بوبي شين.